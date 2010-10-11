Угорська поліція затримала гендиректора аварійного заводу
23:35, 11 жовтня 2010Світ
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Прем`єр хоче взяти завод під держконтроль
Компанію MAL Zrt, на підприємстві якої в результаті вибуху стався витік токсичної рідини, слід узяти під державний контроль, заявив прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Раніше у понеділок стало відомо про те, що угорська поліція затримала генерального директора глиноземного заводу, на якому відбулася аварія з витоком токсичної рідини.
Щодо компанії MAL Zrt, яка володіє заводом, ведеться розслідування.
За словами міністра з проблем довкілля Угорщини, компанії загрожує штраф, можлива сума якого 100 млн. доларів.
У результаті аварії на глиноземному заводі, що відбулася 4 жовтня, семеро осіб загинули і близько 150 постраждали.
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