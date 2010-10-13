У Киргизії перерахують голоси на парламентських виборах

П`ять партій, що пройшли до парламенту Киргизії, погодилися на перерахунок голосів.

Як передає РІА «Новости»,про це заявив сьогодні журналістам заступник лідера партії "Ар-Наміс" Акілбек ЖАПАРОВ.

Перерахувати бюлетені вимагала партія "Бутун Киргизстан" ("Єдиний Киргизстан"), якій не вистачило 0,16% голосів, щоб потрапити до парламенту.

Учора близько 200 прихильників партії прийшли до будівлі ЦВК Киргизії і влаштували мітинг, вимагаючи перерахунку голосів. ЦВК заявила, що готова перерахувати бюллетені, якщо з цим погодяться лідери п`яти партій, які потрапили до парламенту.

"Учора лідери п`яти партій обговорили це питання і погодилися на перерахунок", - повідомив А.ЖАПАРОВ. За його словами, бюлетені будуть перераховані приблизно на 300 дільницях.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Киргизії відбулися 10 жовтня. За даними ЦВК після обробки 100% протоколів виборчих комісій, переможцем став рух "Ата-Журт" - 8,88% від облікового складу виборців, також до парламенту пройшли соціал-демократи (СДПК) з 8,04%, "Ар-Наміс" (7,74%), "Республіка" (7,24%) і "Ата Мекен" (5,6%).