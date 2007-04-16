Яценюк у Москві: Україна зацікавлена в економічних проектах ЄЕП

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Україна зацікавлена виключно в економічних проектах у рамках Єдиного економічного простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми зацікавлені виключно в економічних складових проектів у рамках ЄЕП», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, для України прийнятні всі угоди, в яких відсутні два пункти: про наднаціональний орган і орган із вирішення спорів.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, економічна складова проектів у рамках Єдиного економічного простору має бути наповнена енергетичною політикою. При цьому він із жалем зазначив, що в рамках ЄЕП немає енергетичних угод. «Якби окрім зміни пакетного підходу ми переглянули суть і економічну складову ЄЕП, зокрема ширше розглянули питання енергетичного співробітництва і транзитного протоколу, я думаю, що релевантність ЄЕП збільшилася» б, - вважає А.ЯЦЕНЮК. За його словами, на сьогодні це питання перебуває в «певній стадії загасання» з боку всіх учасників ЄЕП.