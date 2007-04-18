Березовський починає ”реальний екшен”

Російський підприємець Борис Березовський, який має статус політичного біженця у Великобританії і нещодавно виступив із заявами про необхідність революції в Росії, після чого Генпрокуратура РФ направила черговий запит про його екстрадицію на батьківщину, зробив чергову гучну заяву. У інтерв`ю газеті "Твій День", бізнесмен заявив, що "працює над тим", щоб зробити російських чиновників "невиїзними".

"Пора починати реальний екшен і змусити цей режим припинити існування, - заявив Березовський газеті. - Я працюю над тим, щоби Захід обмежив російським чиновникам доступ до плодів західної демократії. Щоб західні країни дозволяли їм в`їзд тільки у разі службової необхідності, членам їхніх сімей і їм самим не повинні давати візи на відпочинок, лікування, навчання дітей, вони не повинні мати можливості тримати рахунки в західних банках".

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