Парламент проголосував за відсторонення від посади президента Румунії

Парламент Румунії проголосував сьогодні за відсторонення від посади президента країни Траяна БЕСЕСКУ, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер. За відсторонення президента проголосували 322 депутати, проти - 108.

Парламентарії вважають, що дії Т.БЕСЕСКУ не відповідають Конституції й загострюють внутрішньополітичне становище в країні.

Протягом тридцяти днів у країні має пройти загальнонаціональний референдум із винесення імпічменту президенту, зазначають західні ЗМІ.

"Траян БЕСЕСКУ - це політичний проект, який провалився. Він не здатний просувати країну вперед, не здатний об`єднати нас", - заявив лідер опозиційної Соціал-демократичної партії Мірча ГЕОАНА, слова якого цитує Рейтер.

У той же час, на цьому тижні Т.БЕСЕСКУ зробив заяву, що у випадку, якщо парламент ухвалить таке рішення, він піде у відставку негайно. В країні, таким чином, будуть призначені дострокові президентські вибори.

За відсторонення Т.БЕСЕСКУ виступали Соціал-демократична партія, Консервативна партія і націоналістична "Роминія Маре". Президента звинувачували в численних порушеннях Конституції. Для ухвалення рішення про імпічмент було потрібно 235 голосів - тобто більше половини голосів законодавців.