Лідерів киргизької опозиції викликали на допит

Лідерів Об`єднаного фронту киргизької опозиції Фелікса КУЛОВА і Омурбека СУВАНАЛІЄВА викликали на допит в Державний комітет національної безпеки, повідомляє інформагентство "24.kg" з посиланням на слідче управління ДКНБ Киргизії. Питання про можливість їх арешту представники відомства залишили без відповіді.

Раніше глава МВС республіки Болотбек НОГОЙБАЄВ заявив, що якщо організатори мітингів спробують сховатися, то їх оголосять в розшук. Також він повідомив, що за фактом масових безпорядків в киргизькій столиці прокуратура порушила кримінальні справи. Водночас, коментуючи події на центральній площі Бішкека, міністр заявив, що серед тих, хто спровокував зіткнення з міліцією, лідерів опозиції не було.

Як повідомлялося, увечері 19 квітня на площі Ала-Тоо в Бішкеку, де з 11 квітня проходять мітинги опозиції, сталися зіткнення мітингуючи з міліцією. Група людей кинула в міліціонерів камені та пляшки і спробувала прорватися до будівлі уряду. У відповідь співробітники правоохоронних органів витіснили мітингуючих з площі, а потім і з центру міста. При цьому вони застосовували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумову картеч. Пізніше глава киргизького уряду Алмаз АТАМБАЄВ розпорядився, щоб згадані спецзасоби проти демонстрантів не використовувалися.

Самі лідери опозиції на прес-конференції заявили, що зіткнення почалися з вини провокаторів, підісланих властями. Таким чином керівництво країни, як заявив Ф.КУЛОВ, одержало привід розправитися з опозиціонерами.