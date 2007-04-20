Лідерів киргизької опозиції викликали на допит
Щодо організації мітингів та зіткнень
|Фелікс Кулов
Раніше глава МВС республіки Болотбек НОГОЙБАЄВ заявив, що якщо організатори мітингів спробують сховатися, то їх оголосять в розшук. Також він повідомив, що за фактом масових безпорядків в киргизькій столиці прокуратура порушила кримінальні справи. Водночас, коментуючи події на центральній площі Бішкека, міністр заявив, що серед тих, хто спровокував зіткнення з міліцією, лідерів опозиції не було.
Як повідомлялося, увечері 19 квітня на площі Ала-Тоо в Бішкеку, де з 11 квітня проходять мітинги опозиції, сталися зіткнення мітингуючи з міліцією. Група людей кинула в міліціонерів камені та пляшки і спробувала прорватися до будівлі уряду. У відповідь співробітники правоохоронних органів витіснили мітингуючих з площі, а потім і з центру міста. При цьому вони застосовували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумову картеч. Пізніше глава киргизького уряду Алмаз АТАМБАЄВ розпорядився, щоб згадані спецзасоби проти демонстрантів не використовувалися.
Самі лідери опозиції на прес-конференції заявили, що зіткнення почалися з вини провокаторів, підісланих властями. Таким чином керівництво країни, як заявив Ф.КУЛОВ, одержало привід розправитися з опозиціонерами.