Папі Римському подарували 15001-у пару взуття

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI відвідав місто Віджевано, яке вважається взуттєвою столицею Італії.

Як передає Reuters, понтифіку подарували 15001 пару взуття - одну дня нього самого, решту для нужденних людей у всьому світі.

Папі Римському в подарунок дісталися легкі шкіряні туфлі з кенгуру. 15 тисяч пар взуття, що залишилися, БЕНЕДИКТ XVI попросив відправити добродійним організаціям, відібраним Ватиканом.