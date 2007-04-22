Папі Римському подарували 15001-у пару взуття
10:29, 22 квітня 2007Світ
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Бенедикт XVI відвідав взуттєву столицю Італії
Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI відвідав місто Віджевано, яке вважається взуттєвою столицею Італії.
Як передає Reuters, понтифіку подарували 15001 пару взуття - одну дня нього самого, решту для нужденних людей у всьому світі.
Папі Римському в подарунок дісталися легкі шкіряні туфлі з кенгуру. 15 тисяч пар взуття, що залишилися, БЕНЕДИКТ XVI попросив відправити добродійним організаціям, відібраним Ватиканом.
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