Під час авіашоу у США розбився винищувач: є постраждалі

Під час авіаційного шоу в США при виконанні завершального маневру розбився винищувач Ф-18.

Як передає NEWS. ru з посиланням на повідомлення прес-служби ВМС США, пілотові врятуватись не вдалося. Крім того, постраждала одна людина, яка перебувала на землі, - через одержання незначних травм її було госпіталізовано.

Проте, як передає телеканал CNN, за попередніми даними, в результаті катастрофи на землі постраждали вісім людей. У даний час кількість поранених уточнюється.

Точні причини катастрофи встановлюються. Очевидці трагедії говорять, що винищувач зачепив сосну, проходячи на низькій висоті в групі з п`ятьма іншими літаками.

Інші літаки, що брали участь у фінальному виступі, благополучно приземлилися.