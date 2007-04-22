У Франції проходять президентські вибори
12:13, 22 квітня 2007Світ
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Фаворит - Ніколя Саркозі
Сьогодні французи обирають нового Президента республіки, який змінить Жака ШИРАКА.
Як передає радіо «Свобода», за попередніми даними, симпатії виборців - на боці правого політика Ніколя САРКОЗІ, за яким з невеликим відставанням іде представниця Соцпартії Сеголен РУАЯЛЬ.
Соціологи відзначають, що мільйони громадян поки що не визначили своїх переваг. Тому у сьогоднішніх виборів можливий несподіваний результат.
Усього кандидатами на нинішніх виборах Президента Франції виступають 12 чоловік.
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