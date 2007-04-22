Тегеран не відмовиться від збагачення урану

Вимога про відмову Тегерана від збагачення урану має бути раз і назавжди виключена з порядку денного переговорів за іранською ядерною програмою, заявив представник МЗС Ірану Мохаммад АЛІ-ХОССЕЙНІ.

Як передає радіо «Свобода», цю заяву він зробив напередодні запланованої на 25 квітня зустрічі члена керівництва Євросоюзу Хав’єра СОЛАНИ з главою Вищої ради національної безпеки Ірану Алі ЛАРІДЖАНІ.

У березні Рада Безпеки ООН ввела санкції відносно Тегерана за його відмову припинити виробництво збагаченого урану.

США і Євросоюз звинувачують Іран в створенні ядерної зброї. Тегеран відкидає ці звинувачення.