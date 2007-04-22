У Москві затримано кількох правозахисників
14:50, 22 квітня 2007Світ
950
Вони гуляли "місцями бойової слави ОМОНу"
У центрі Москви затримано кількох правозахисників, серед них - керівник руху "За права людини" Лев ПОНОМАРЬОВ.
Як передає радіо «Свобода», правозахисники проводили акцію на підтримку постраждалих при розгоні "Маршу незгодних" 14 квітня.
Захід носив назву - "екскурсія місцями бойової слави ОМОНу".
Приблизно 20 чоловік - представники правозахисних організацій і активісти політичних партій - здійснили прогулянку Рождественським бульваром.
З ранку до центру міста було стягнуто додаткові сили міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter