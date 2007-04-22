У Москві затримано кількох правозахисників

У центрі Москви затримано кількох правозахисників, серед них - керівник руху "За права людини" Лев ПОНОМАРЬОВ.

Як передає радіо «Свобода», правозахисники проводили акцію на підтримку постраждалих при розгоні "Маршу незгодних" 14 квітня.

Захід носив назву - "екскурсія місцями бойової слави ОМОНу".

Приблизно 20 чоловік - представники правозахисних організацій і активісти політичних партій - здійснили прогулянку Рождественським бульваром.

З ранку до центру міста було стягнуто додаткові сили міліції.