У Москві затримано кількох правозахисників

14:50, 22 квітня 2007
Світ
950

Вони гуляли "місцями бойової слави ОМОНу"

У центрі Москви затримано кількох правозахисників, серед них - керівник руху "За права людини" Лев ПОНОМАРЬОВ.

Як передає радіо «Свобода», правозахисники проводили акцію на підтримку постраждалих при розгоні "Маршу незгодних" 14 квітня.

Захід носив назву - "екскурсія місцями бойової слави ОМОНу".

Приблизно 20 чоловік - представники правозахисних організацій і активісти політичних партій - здійснили прогулянку Рождественським бульваром.

З ранку до центру міста було стягнуто додаткові сили міліції.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter