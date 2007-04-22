У Москві під землю провалилося перехрестя

Поряд з Трубною площею в центрі Москви відбувся провал грунту. Як повідомили РІА Новостів міській Державтоінспекції, на перетині Трубної вулиці і Колокольникова провулка просіло дорожнє покриття площею приблизно 10 на 30 метрів.

Агентство Інтерфакс повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що площа провалу склала від 150 до 200 квадратних метрів.

За попередніми даними головного управління МНС у Москві, причиною провалу стали ремонтні роботи, під час яких був пошкоджений водопровід, внаслідок чого вода підмила грунт. Джерело "Інтерфаксу"повідомило, у свою чергу, що дорожнє полотно провалилося через витік із труб річки Неглінки.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, повідомляє Лента.ру. За допомогою співробітників міліції і дорожно-патрульної служби з місця події евакуйований весь автотранспорт. Рух по Трубній вулиці і Колокольникову провулку перекритий в обидві сторони.