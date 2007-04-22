Польща та Росія вступили у «крижаний період»

У польсько-російських відносинах настає «крижаний період», вважає віце-прем`єр уряду Польщі, лідер партії Ліга польських сімей Роман ГЕРТИХ. Коментуючи повідомлення про те, що представники Євросоюзу не досягли угоди з Росією з приводу скасування заборони на імпорт в РФ польського м`яса, він назвав це «дуже недобрим сигналом».

Як передає РІА «Новости», питання про зняття російського ембарго на поставки польського м`яса було ключовим на переговорах між главою Мінсільгоспу РФ Олексієм ГОРДЄЄВИМ і єврокомісаром з охорони здоров`я і захисту споживачів Маркосом КІПРІАНУ 21 квітня на Кіпрі в місті Лімассол. Як стало відомо, ці переговори закінчилися безрезультатно.

У свою чергу, віце-прем`єр уряду і міністр сільського господарства Польщі Анджей ЛЕППЕР назвав фіаско переговорів «політичною проблемою».

На прохання журналістів пояснити, що він мав на увазі, віце-прем`єр заявив: «Це і база протиракетної оборони США, і енергетичні питання».

За його словами, російські ветеринарні служби, які контролювали польські м’ясопереробні підприємства, не пред`явили ніяких конкретних претензій Варшаві. При цьому інспектори ЄС «безумовно на польській стороні», сказав А.ЛЕППЕР.

Тимчасову заборону на поставки м`яса і овочів з Польщі Росія ввела в 2005 році у зв`язку з підозрою, що польські підприємства реекспортували цю продукцію з третіх держав.

Польща напередодні саміту Росія-ЄС, що відбувся в листопаді 2006 року в Хельсінкі, наклала вето на початок переговорів за новою, розширеною угодою між Євросоюзом і Росією, зажадавши від Москви скасувати заборону на імпорт польської харчової продукції. Угода про партнерство і співпрацю - основоположний документ відносин Росії і ЄС - була підписано в 1994 році і набула чинності в 1997 році. Термін дії угоди завершується 1 грудня 2007 року.

На переговорах 12-13 березня в Москві між представниками Россільгоспнагляду, Єврокомісії, головуючої в Євросоюзі Німеччини, і Польщі російська сторона пред`явила європейським ветеринарам претензії до якості польських продуктів.