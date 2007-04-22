Австралійська поліція припинила пошуки екіпажу яхти-примари

Поліція австралійського штату Квінсленд повідомила про припинення пошуків трьох австралійців, зниклих з катамарана Kaz II у водах у Великого бар`єрного рифу минулого тижня, оскільки вважає украй незначними шанси знайти їх живими.

Одна з родичок зниклих раніше виражала надію, що "три ідіоти" можуть перебувати на рятувальній шлюпці, а катамаран поплив від них просто тому, що вони забули поставити його на якір.

Як заявив один з рятувальників, "на жаль, з моменту їхнього зникнення, по наших припущеннях, пройшов майже тиждень, залишитися живим такий довгий термін без достатнього запасу води і їжі украй складно".

Яхту Kaz II виявили в дрейфі поблизу зовнішнього Великого бар`єрного рифа, в 80 милях на північний схід від Таунсвілла, куди прямував екіпаж. Журналісти відразу ж прозвали її новим "Летючим голландцем" – яхта була без екіпажу, з працюючим двигуном, радіо, системою GPS і сервірованим до обіду столом.

На 12-метровому катамарані Kaz II, який покинув порт Ерлі Біч у минулу неділю, відплили троє чоловіків 56, 63 і 69 років, повідомляє The Sydney Morning Herald. Двоє з них - родичі, третій - їхній приятель. Вони планували перегнати Kaz II в один з портів на заході континенту, обійшовши його з півночі.

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