Іракські війська змінять автомат Калашникова на американську гвинтівку

Всесвітньо відомий автомат Калашникова - основне озброєння особового складу підрозділів іракських військ планується замінити на американську гвинтівку M-16 і M-4, повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на військових США в Іраку.

За словами генерал-лейтенанта США Мартіна ДЕМПСЕЯ, який відповідає за підготовку щойно сформованих іракських підрозділів, це «допоможе вести звітність зброї в іракських військах», що практично неможливо було зробити після початку вторгнення до Іраку в 2003 році, коли стрілецька зброя, особливо АК-47, просто заполонила країну.

"Іракський уряд зможе відстежувати одиниці зброї дуже, дуже ретельно", - сказав генерал. За його словами, потік зброї на чорний ринок з іракських підрозділів, які налічують 325 тисяч осіб, представляє дилему. Разом з тим, американські автоматичні гвинтівки M-16 і M-4 будуть закріплені за військовослужбовцем в базі даних, включаючи відбитки пальців власника зброї.