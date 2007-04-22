У Римі оголена жінка викупалася у фонтані ”Треві”

19:54, 22 квітня 2007
Світ
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Десь так тепло-о-о-о...

В неділю, що стала одним з найжаркіших весняних днів у Римі, жінка роздяглася догола і викупалася у фонтані "Треві" на очах у натовпу глядачів.

При температурі до 27 градусів тепла 40-річна мешканка Мілана граціозно стрибнула у фонтан, поплавала кілька хвилин, а потім стала загоряти голою на краю водоймища. Поліцейські підійшли до жінки, яка вже зірвала аплодисменти присутніх, та попросили її одягнутися.

Подробиці

Trevi Fountain, Rome

Trevi Fountain, Rome
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