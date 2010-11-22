Язик довів міністра юстиції Японії до відставки

Міністр юстиції Японії МІНОРУ Янагіда подав у відставку після своїх недавніх висловлювань. Йдеться про його слова щодо нинішньої роботи в уряді.

Як повідомляє радіо “Свобода”, він, зокрема, сказав, що, відповідаючи на запитання законодавців, може як міністр використовувати всього лише дві фрази - "Я не коментую деякі теми" і "Ми діємо відповідно до закону і фактів".

Депутати японського парламенту були обурені заявою міністра і зажадали, щоб він залишив посаду, яку обіймає.