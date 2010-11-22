Язик довів міністра юстиції Японії до відставки
08:59, 22 листопада 2010Світ
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Висловлювався про роботу в уряді
Міністр юстиції Японії МІНОРУ Янагіда подав у відставку після своїх недавніх висловлювань. Йдеться про його слова щодо нинішньої роботи в уряді.
Як повідомляє радіо “Свобода”, він, зокрема, сказав, що, відповідаючи на запитання законодавців, може як міністр використовувати всього лише дві фрази - "Я не коментую деякі теми" і "Ми діємо відповідно до закону і фактів".
Депутати японського парламенту були обурені заявою міністра і зажадали, щоб він залишив посаду, яку обіймає.
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