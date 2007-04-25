Бориса Єльцина поховали на Новодєвічому цвинтарі в Москві
16:21, 25 квітня 2007Світ
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На честь екс-президента РФ прозвучав гімн
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», тіло першого Президента Росії було поховано під триразовий гарматний залп. На честь Б.ЄЛЬЦИНА прозвучав Державний гімн Російської Федерації.
Перед похованням останню поминальну службу справили три митрополити - ЮВЕНАЛІЙ, КИРИЛО і КЛИМЕНТ, а також архієпископ АРСЕНІЙ.
Наїна Йосипівна ЄЛЬЦИНА з дочками перед початком служби востаннє попрощалися з чоловіком і батьком.
Проводити першого Президента Росії в останній шлях прийшли Президент РФ Володимир ПУТІН з дружиною, керівництво уряду РФ, лідери іноземних держав. Вони поклали до могили Б.ЄЛЬЦИНА квіти.
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