Під час обшуку у власній квартирі застрелилася колишній польський міністр
08:25, 26 квітня 2007Світ
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Барбару Бліду підозрювали у корупції
|Барбара Бліда. Фото AFP/USAtoday
Поки поліція шукала в її помешканні докази причетоності до одного з корупційних скандалів, вона зайшла до ванної кімнати і вистрелила собі в груди.
Польські правоохоронці заявили, що її підозрювали в даванні хабарів. Бліда обіймала посаду міністра будівництва в уряді соціал-демократів від 1993-го до 1996-го року. Після цього вона очолювала будівничу компанію.
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