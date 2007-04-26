Під час обшуку у власній квартирі застрелилася колишній польський міністр

Застрелилася колишній міністр Польщі з Будівництва. Барбара Бліда наклала на себе руки під час обшуку у власній квартирі, повідомляє 5 канал

Поки поліція шукала в її помешканні докази причетоності до одного з корупційних скандалів, вона зайшла до ванної кімнати і вистрелила собі в груди.

Польські правоохоронці заявили, що її підозрювали в даванні хабарів. Бліда обіймала посаду міністра будівництва в уряді соціал-демократів від 1993-го до 1996-го року. Після цього вона очолювала будівничу компанію.