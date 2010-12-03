У передмісті Хайфи добу лютує пожежа: евакуювали до 15 тисяч людей

У передмісті третього за величиною ізраїльського міста Хайфа майже добу бушує пожежа, з міста евакуйовано до 15 тис. осіб, передає РІА «Новости».

Це найбільша евакуація в історії 250-тисячного міста з часів Другої ліванської війни 2006 року, коли на ізраїльську північ обрушилися тисячі ракет. Серед евакуйованих - в`язні, зокрема палестинці, пацієнти психіатричної клініки, жителі друзьких сіл і престижних районів Хайфи.

Влада публічно оголосило про нездатність власними силами подолати вогонь, розповсюдженню якого на схилах гори Кармель сприяють сильні вітри і тривалий період посушливої погоди. Вчора пожежа забрала життя 40 осіб. Майже всі - курсанти Управління в`язниць Ізраїлю.

За даними ЗМІ, вони їхали з центральних районів країни на допомогу своїм колегам, які займалися евакуацією півтисячі в`язнів з місцевої в`язниці. Люди згоріли, коли шлях їх автобусу в зоні пожежі перегородило дерево, яке впало.

Прем`єр-міністр Біньямін НЕТАНЬЯХУ звернувся по міжнародну допомогу, і свою допомогу вже запропонували Азербайджан, Велика Британія, Хорватія, Єгипет, Франція, Йорданія, Румунія, Росія, Іспанія і Туреччина, передає Бі-Бі-Сі.