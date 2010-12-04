Саакашвілі оголосив про новий економічний курс Грузії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі під час відкриття вільної економічної зони в Ліло (передмістя Тбілісі) оголосив про новий економічний курс країни, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство Trend. Мета нового курсу - викорінення всіх існуючих недоліків і створення кращого бізнес-середовища, заявив глава держави.

За словами М.Саакашвілі, новий курс передбачає дію нового податкового кодексу, який значно полегшить прес податкового адміністрування, а також створить механізми прощення порушень і попереднього попередження, інститут податкового омбудсмена, введення такого механізму нарахувань, який не призведе до припинення діяльності підприємств.

М.Саакашвілі назвав вільну економічну зону в передмісті Тбілісі "першою ластівкою" нового економічного курсу. Такі зони скоро з`являться і в інших грузинських містах, сказав він. "Три компоненти - оновлена інфраструктура, нове законодавство і нові кадри - зібрані в цій зоні, і все це означає швидкий рух до багатої Грузії", - заявив президент країни.