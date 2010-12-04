МАГАТЕ схвалив проект створення резервного запасу урану

Для всіх країн світу

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила проект створення резервного запасу збагаченого урану для держав світу, повідомляє Бі-бі-сі. Проектом передбачено створення сховища урану для всіх країн світу, незалежно від їх ідеології. Держави дістануть доступ до сховища у разі браку збагаченого урану на світовому ринку.

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