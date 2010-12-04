МАГАТЕ схвалив проект створення резервного запасу урану
04:14, 04 грудня 2010Світ
843 0
Для всіх країн світу
Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила проект створення резервного запасу збагаченого урану для держав світу, повідомляє Бі-бі-сі.
Проектом передбачено створення сховища урану для всіх країн світу, незалежно від їх ідеології.
Держави дістануть доступ до сховища у разі браку збагаченого урану на світовому ринку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter