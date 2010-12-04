Відновлено Декларацію про незалежність Молдови

Відновлена Декларація про незалежність Молдова зберігатиметься в казначействі Національного банку республіки. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському парламенті, таке рішення ухвалене на засіданні постійного бюро найвищого законодавчого органу країни. Як заявив голова парламенту, в.о.президента Міхай Гімпу, Декларація про незалежність Молдови відтепер зберігатиметься в найбезпечнішому місці країни - в казначействі Національного банку.

Оригінал Декларації про незалежність Молдови разом з іншими документами з архіву молдавського парламенту був знищений під час масових заворушень і розгрому парламенту в Кишиневі 7 квітня 2009 року.

26 квітня 2010 р. декларація була відновлена на урочистому засіданні. Свої підписи під документом поставили всі нині живі 229 депутатів парламенту першого скликання. Підписи тих депутатів, кого вже немає в живих, були відновлені шляхом сканування і поставлені під документом в рамках спеціальної передбаченої процедури.

Уся процедура фіксувалася на відео і світлини, а також була закріплена в протоколі засідання. Відновлену декларацію виготовлено із спеціального матеріалу, термін служби якого, як очікується, становитиме 500 років.