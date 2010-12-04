ЄС хоче посилити безпеку морського видобутку нафти і газу

Рада міністрів з питань енергетики, транспорту і телекомунікацій ЄС доручила Єврокомісії якомога швидше підготувати пропозиції щодо зміни законодавства у галузі видобутку нафти і газу на морському шельфі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухвалених на засіданні Ради висновках.

Згідно з дорученням, зміни мають бути спрямовані на підвищення безпеки такого видобутку вуглеводнів.

У висновках міністри підкреслюють необхідність винести уроки з трагедії, що сталася цього року в Мексиканській затоці.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у Мексиканській затоці в 210 км на південний схід від Нового Орлеана (штат Луїзіана) стався вибух на плавучій буровій платформі. Невдовзі після цього вона затонула. Унаслідок інциденту у води затоки, за деякими оцінками, потрапило більше 1 тис. тонн нафти.