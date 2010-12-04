Іспанія оголосила надзвичайний стан

В Іспанії оголошено режим надзвичайного стану у зв`язку зі страйком авіадиспетчерів.

Як передає Лєнта.ру, про це заявив віце-прем`єр іспанського уряду Альфредо Перес РУБАЛЬКАБА.

Він відзначив, що дії диспетчерів, які відмовляться вийти на роботу, тепер розцінюватимуться як порушення закону.

"Ми попереджували, що якщо ситуація в аеропортах не нормалізується, ми оголосимо надзвичайний стан. Абсолютно очевидно, що ситуація не нормалізувалася", - сказав А.РУБАЛЬКАБА після екстреного засідання уряду.

Як повідомлялося, страйк диспетчерів, невдоволених трудовим законодавством, яке стає дедалі жорсткішим, почався в Іспанії 3 грудня. Повітряне сполучення в країні виявилося практично паралізованим. Найбільша іспанська авіакомпанія Iberia відмінила всі рейси до ранку неділі, інші авіаперевізники, зокрема російські, оголошують про масові затримки вильотів.

За наявними оцінками, страйк торкнувся близько 250 тисяч пасажирів.

4 грудня до регулювання повітряного сполучення в Іспанії підключили військових диспетчерів. Цивільний повітряний транспорт передали у відання Міністерства оборони.