В Іраку в результаті двох терактів 13 людей загинули
15:58, 04 грудня 2010Світ
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Близько ста дістали поранення
Сьогодні в Багдаді в результаті двох терактів 13 людей загинули, близько ста дістали поранення.
Як повідомляє Газета.ру, жертвами в обох випадках стали паломники шиїтів з Ірану.
Перший вибух пролунав, коли автомобіль, начинений вибухівкою, вибухнув поблизу будинку в районі Кадамія.
Другий вибух стався, коли автобус з паломниками підірвався на придорожній бомбі на північному сході Багдада.
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