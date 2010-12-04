В Іраку в результаті двох терактів 13 людей загинули

Сьогодні в Багдаді в результаті двох терактів 13 людей загинули, близько ста дістали поранення.

Як повідомляє Газета.ру, жертвами в обох випадках стали паломники шиїтів з Ірану.

Перший вибух пролунав, коли автомобіль, начинений вибухівкою, вибухнув поблизу будинку в районі Кадамія.

Другий вибух стався, коли автобус з паломниками підірвався на придорожній бомбі на північному сході Багдада.