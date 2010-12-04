Аварійна посадка Ту-154 в «Домодєдово»: двоє загиблих, 40 постраждалих

У Москві двоє людей загинули і 40 постраждали в результаті аварійної посадки Ту-154 в аеропорту «Домодєдово».

Про це повідомив РІА «Новости» представник Головного управління МНС Росії.

Літак Ту-154 авіакомпанії "Дагестанські авіалінії", здійснюючий сьогодні рейс №372 з Москви до Махачкали, після вильоту з аеропорту "Внуково" здійснив в "Домодєдово" аварійну посадку з непрацюючими двигунами і одержав серйозні пошкодження, викотившись за межі злітно-посадочної смуги.

"За останніми даними, в результаті аварійної посадки загинули дві людини, ще 40 осіб постраждали", - сказав представник МНС.

Приблизно десяти постраждалих під час аварійної посадки Ту-154 перебувають у вкрай тяжкому стані, повідомив представник Мінздоровсоцрозвитку РФ.

Прокуратура почала перевірку у зв`язку з інцидентом.

За даними транспортної прокуратури, на борту перебували 163 пасажири і дев`ять членів екіпажу. Серед пасажирів були діти.