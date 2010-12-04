Іран звинуватив МАГАТЕ у співучасті в шпигунстві

Глава іранських спецслужб Гейдар МОСЛЕХИ звинуватив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у співучасті в шпигунстві.

Як передає радіо «Свобода», за словами Г.МОСЛЕХИ, серед міжнародних інспекторів, які направляються на іранські ядерні об`єкти, є іноземні шпигуни, і МАГАТЕ має понести відповідальність за своє потурання.

Заява зроблена незадовго до запланованих на наступний тиждень в Женеві переговорів щодо ядерної програми Тегерана за участю представників шести світових держав – Великої Британії, Китаю, США, Росії, Франції і Німеччини.

Глава іранської делегації Саїд ДЖАЛИЛИ сьогодні підкреслив, що право Тегерана вести ядерні розробки не може бути предметом обговорення на майбутніх переговорах.