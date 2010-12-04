Кількість постраждалих при аварійній посадці Ту-154 зросла до 83 осіб

Кількість постраждалих при аварійній посадці Ту-154 в підмосковному аеропорту «Домодєдово» зросла до 83 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.

«За оперативними даними, в результаті аварії літака Ту-154 все госпіталізовано 83 людини», - йдеться у повідомленні.

Як заявила глава Мінохоронздоров`я і соцрозвитку РФ Тетяна ГОЛІКОВА, вживаються всі необхідні і можливі заходи для надання екстреної допомоги постраждалим.

«Вирішується і питання госпіталізації окремих постраждалих, які знаходяться в лікарнях Домодєдово і Видне, у провідні федеральні медустанови», - додала вона.

Як повідомили УНІАН в Слідчому комітеті Росії, за фактом аварійної посадки в аеропорту «Домодєдово» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного, повітряного, морського і внутрішнього водного транспорту і метрополітену).

«4 грудня 2010 року близько 15 годин з московського аеропорту “Внуково” вилетів пасажирський літак Ту-154 сполученням «Москва – Махачкала». Після зльоту у повітряного судна відмовили два двигуни, у зв`язку з чим командир судна прийняв рішення про екстрену посадку в аеропорту «Домодєдово», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і, підскочивши на нерівностях грунту, переламався.

Як повідомляв УНІАН, в результаті даної авіаційної події загинули дві особи. Раніше було відомо про 40 постраждалих.