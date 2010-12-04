Українців серед загиблих і постраждалих під час аварії Ту-154 немає

За попереднім даними, громадян України серед постраждалих і загиблих при аварійній посадці Ту-154 у підмосковному аеропорту “Домодєдово” немає.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили в консульському відділі при Посольстві України у Москві.

«Станом на 19.45 громадян України серед постраждалих та загиблих немає», - повідомив співробітник консульського відділу.

Він уточнив, що з огляду на те, що зазнав аварії літак, який виконував внутрішній рейс, на 100% бути впевненим у тому, що там не постраждали іноземці, поки що не можна, оскільки продовжується встановлення прізвищ постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, близько 15 годин з московського аеропорту «Внуково» вилетів пасажирський літак Ту-154 сполученням «Москва – Махачкала». Після зльоту у повітряного судна відмовили два двигуни, у зв`язку з чим командир судна прийняв рішення про екстрену посадку в аеропорту «Домодєдово. У ході посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і, підскочивши на нерівностях грунту, переламався. У результаті загинули двоє людей, 83 – постраждали.

За даними транспортної прокуратури, на борту перебували 163 пасажира и 9 членів екіпажу.