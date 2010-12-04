Хіллари Клінтон не буде президентом США

23:35, 04 грудня 2010
Світ
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Краще захищати права жінок і дітей

Держсекретар США Хіларі Клінтон не має наміру балотуватися на посаду президента після закінчення терміну її повноважень як голови зовнішньополітичного відомства країни, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на The Daily Telegraph.

Виступаючи перед студентами в Бахрейні, Клінтон сказала, що посада державного секретаря США стане її останньою державною посадою.

Вона додала, що хотіла б знов займатися юридичною діяльністю, спрямованою на захист прав жінок і дітей.

 

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