Хіллари Клінтон не буде президентом США

Держсекретар США Хіларі Клінтон не має наміру балотуватися на посаду президента після закінчення терміну її повноважень як голови зовнішньополітичного відомства країни, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на The Daily Telegraph.

Виступаючи перед студентами в Бахрейні, Клінтон сказала, що посада державного секретаря США стане її останньою державною посадою.

Вона додала, що хотіла б знов займатися юридичною діяльністю, спрямованою на захист прав жінок і дітей.