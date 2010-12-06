Рада Європи вимагає від України виконувати рішення судів проти держави

Комітет міністрів Ради Європи рішуче закликає Україну забезпечити виконання судових рішень українських судів, ухвалених проти держави або її органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Комітету міністрів, прийнятій на засіданні 30 листопада, текст якої опублікований на офіційному сайті Ради Європи.

У своєму документі Комітет міністрів відзначив, що Європейський суд з прав людини практично в 400 своїх рішеннях знайшов порушення щодо невиконання або затримок з виконання представниками державної влади України рішень українських судів на користь позивачів.

При цьому в резолюції нагадується, що в рішенні Європейського суду з прав людини від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Іванов проти України», зокрема, наголошувалася необхідність реформ українського законодавства й адміністративної практики для їх приведення відповідно до вимоги статті 46 Конвенції прав людини. У цьому ж рішенні зазначалося, що відповідні реформи мають бути проведені не пізніше, ніж упродовж року з моменту набрання рішення чинності - тобто не пізніше ніж 15 січня 2011 року. Крім того, суд пропонував Україні врегулювати відповідно до проведеної реформи всі спори з громадянами, які вже звернулися через невиконання рішень місцевих судів до Європейського суду з прав людини.

У резолюції Комітету міністрів наголошується, що українська сторона під час засідання 30 листопада цього року повідомила про те, що в Україні підготовлено проект закону про забезпечення виконання судових рішень, за які відповідальна держава. Разом з тим у резолюції також вказано, що жодних деталей щодо змісту цього проекту закону, а також можливої дати його ухвалення представлено не було.

«(Рада міністрів – УНІАН) рішуче закликає ще раз українську владу на вищому політичному рівні дотримати своїх зобов`язань з розв’язання проблеми невиконання рішень внутрішніх судів і схвалити в пріоритетному порядку специфічні реформи в українському законодавстві і адміністративній практиці», - написано в резолюції.

При цьому Рада міністрів «твердо попросила» українську владу врегулювати в індивідуальному порядку всі випадки невиконання рішень внутрішніх судів з позивачами, що вже звернулися до Європейського суду з прав людини.

Комітет міністрів також вирішив ще раз повернутися до розгляду цього питання на своєму засіданні в березні наступного року.