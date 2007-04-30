У 16 країнах Європи відбудеться День без потиличників
14:03, 30 квітня 2007Світ
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...стусанів, штовханів, ляпасів, духопеликів
У Бельгії в понеділок вперше відбудеться акція під гаслом "Ні потиличникам нашим дітям".
Як повідомили РІА Новости в оргкомітеті акції, вона націлена на те, щоб звернути увагу батьків на той факт, що стусани і ляпаси є актами фізичного насильства і приниження, які завдають дітям психологічної травми.
На думку організаторів, з метою виховання достатньо провести бесіду з дітьми або застосувати до них інші санкції, але виключно ненасильницького характеру.
Крім Бельгії День без потиличників проводиться ще в 16 країнах Європи.
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