У 16 країнах Європи відбудеться День без потиличників

У Бельгії в понеділок вперше відбудеться акція під гаслом "Ні потиличникам нашим дітям".

Як повідомили РІА Новости в оргкомітеті акції, вона націлена на те, щоб звернути увагу батьків на той факт, що стусани і ляпаси є актами фізичного насильства і приниження, які завдають дітям психологічної травми.

На думку організаторів, з метою виховання достатньо провести бесіду з дітьми або застосувати до них інші санкції, але виключно ненасильницького характеру.

Крім Бельгії День без потиличників проводиться ще в 16 країнах Європи.

РІА "Новости"