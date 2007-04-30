Польща готується до демонтажу всіх радянських монументів

У міністерстві культури і національної спадщини Польщі розробляється програма, яка дозволить місцевим властям руйнувати і переміщати пам`ятники, встановлені в епоху соціалізму, передає РБК.

Міністр культури Польщі Казімеж УЯЗДОВСЬКИЙ заявив, що завдяки програмі "символи комуністичної диктатури зникнуть з міст і з вулиць в Польщі як чужі польській традиції".

К.УЯЗДОВСЬКИЙ уточнив, що не йдеться про те, щоб “не поважати або не піклуватися про могили солдатів Радянської армії", похованих у Польщі. Тим часом до органів місцевого самоврядування вже розіслані списки пам`ятників "радянської епохи" і вулиць, що перебувають на їх територіях, чиї назви рекомендується змінити.

Один із перших пам`ятників, який може зникнути після затвердження нової розробки міністерства культури Польщі - монумент польсько-радянському бойовому братству, що стоїть у варшавському районі Прага з 1945 року.

Раніше польський Катиньський комітет висловив солідарність з властями Естонії у зв`язку з демонтажем пам`ятника Воїну-визволителю в центрі Таллінна. У комітеті вважають також, що прийшов час видалити з території Польщі "радянські монументи".

"Катиньський комітет солідаризуватиметься з властями незалежної Естонії і підтримує рішення про знесення радянських монументів, пам`ятників червоної імперії. З обуренням сприймаємо висловлювання представників властей Російської Федерації, які погрожують розривом дипломатичних відносин з Естонією", - говориться в спеціальній заяві Катиньського комітету.

Громадська організація, куди входять родичі польських офіцерів, загиблих в Катині неподалік від Смоленську, відзначає, що Естонія, як і Польща, впродовж 50 років "випробувала (на собі) радянську окупацію, а радянські пам`ятники були і є свідоцтвом поневолення і брехні, великоросійського шовінізму".

"Радянські пам`ятники популяризували і підводили теоретичну основу під радянську версію брехні, представляючи Радянську Армію як визволительку народів", - заявив Катиньський комітет.

"Наступив час, щоб з вулиць польських міст прибрати радянські пам`ятники. Це ганьба, що на консервацію і утримання двох тисяч радянських пам`ятників з кишені польського платника податків, як і раніше, йдуть мільйони (польських злотих)", - говориться в документі.

Нагадаємо, що раніше Польща висловила підтримку Естонії у зв`язку з ситуацією, що склалася навколо перенесення монумента Воїну-визволителю і братської могили радянських солдатів. Польський президент Лех КАЧИНЬСЬКИЙ і його естонський колега Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС по телефону обговорили цю проблему. Л.КАЧИНЬСЬКИЙ сказав, що його країна уважно стежить за подіями в прибалтійській державі.