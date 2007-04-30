Бронзового солдата встановлено на військовому цвинтарі в Талліні.

Як передає РІА «Новости», о 17.00 за місцевим часом поліція зняла введену раніше заборону на прохід до пам`ятника для всіх охочих.

Монумент стоїть неушкоджений, щоправда поки відсутня стіна з вапняку за спиною Бронзового солдата, яка стояла на пагорбі Тинісмягі. Раніше Міністерство оборони Естонії обіцяло, що стіна буде відновлена в колишньому вигляді.

Людей біля пам`ятника небагато, в основному це представники преси.

На старому місці пам`ятника, де ведеться ексгумація радянських солдатів з братської могили, виявлені рештки 9 чоловік, передає телеканал "Вести-24". Розкопки могил воїнів почалися 28 квітня. Перед початком розкопок була проведена церковна служба. Експерти вважають, що в могилі поховано близько 15 чоловік.

Естонське оборонне відомство вважає, що Таллінський військовий цвинтар є гідним місцем для похованих на пагорбі Тинісмягі військовослужбовців. Міноборони заявляє, що цей цвинтар - єдине місце, де можуть покоїтися останки жертв війни, оскільки він з часу його заснування був місцем поховання саме військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, в Талліні 27 квітня демонтували пам`ятник Воїну-визволителю. Дії властей спровокували масові безлади. Починаючи з 27 квітня, поліція затримала в цілому понад тисячу осіб.