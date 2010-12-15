У Москві міліція витіснила людей з площі Київського вокзалу

У Москві міліція витіснила громадян з площі Київського вокзалу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, бійці ЗМОПу, створивши живий ланцюг, витісняють присутніх у бік входу в метро. Окрім цього, закрився торговий центр «Європейський», який знаходиться на площі.

На даний момент на площі зібралося більше тисячі чоловік, причому різних національностей. Були невеликі зіткнення, проте призвідників оперативно затримували змопівці.

Працівники міліції в мегафони закликають зберігати спокій і залишити площу.

Як повідомив журналістам офіційний представник столичного ГУВС Віктор БІРЮКОВ, на даний момент затримано понад 200 чоловік, причому більшість із них - вихідці з кавказьких республік.

У той же час міліція не перешкоджає роботі численних журналістів, а також проходу пасажирів, які відправляються з Київського вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, в Москві посилено патрулювання міліцією території біля Київського вокзалу у зв`язку з можливими безпорядками.

Раніше в Інтернеті були поширені повідомлення, що 15 грудня в Москві на Європейській площі біля Київського вокзалу зберуться кілька тисяч представників кавказьких республік на знак протесту проти безпорядків, які відбулися в минулу суботу на Манежній площі.

11 грудня в центрі Москви на Манежній площі російські націоналісти побили кілька вихідців з Кавказу і Середньої Азії. Пізніше відбулися зіткнення зі ЗМОПом. Через безпорядки було затримано 65 чоловік, госпіталізовано близько 30 чоловік.