Саміт Росія-ЄС опинився під загрозою зриву

ЄС закликає російську сторону гарантувати безпеку естонським дипломатам

Європейський Союз закликає російську сторону гарантувати безпеку естонським дипломатам.

Як передає “Німецька хвиля”, суперечка між Естонією та Росією навколо перенесення монумента загиблим радянським воїнам у Таллінні продовжує загострюватися. Після чергових нападів з боку активістів прокремлівських молодіжних організацій посольство Естонії у Москві призупинило свою роботу. У Москві тривають антиестонські демонстрації. Робота посольства Естонії паралізована – його блокують представники організацій „Наши” і „Молодая ґвардія”. Напередодні кілька десятків молодиків вчинили бійку під час прес-конференції естонського посла Маріни КАЛЬЮРАНД.

Уряд Німеччини, яка нині головує в Євросоюзі, висловив „глибоке занепокоєння” напруженістю у відносинах Росії та Естонії. Берлін закликає Москву виконувати її міжнародні зобов’язання щодо захисту іноземних посольств. Натомість міністерство закордонних справ Росії відкидає закиди і провину за ситуацію, що склалася покладає на естонський уряд, який „своїм рішенням перенести пам’ятник радянським воїнам спровокував невдоволення росіян”.

Тим часом депутати Європарламенту Александр Ґраф ЛАМБСДОРФ (ліберали) та Чем ЕЦДЕМІР (зелені) виступили із заявою, у якій закликали Москву якнайшвидше ВРЕГУЛЮВАТИ ситуацію. В іншому разі, вважають європарламентарії, під загрозою зриву може опинитися саміт Росія-ЄС, який за два тижні має відбутися у російській столиці.