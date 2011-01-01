Вибух в Александрії: 21 людина загинула

Кількість жертв потужного вибуху, що прогримів в ніч на 1 січня поблизу однієї з християнської церков в єгипетському місті Александрія, збільшилося до 21, поранення отримали ще 24 людини, повідомляє Reuters з посиланням на медичні служби міста. Раніше повідомлялося про сімох загиблих і 14 постраждалих.

Вибух відбувся в 00.30 за місцевим часом в церкві, розташованій на вулиці Халіль Хамада поблизу популярного серед туристів і жителів Александрії парка Монтаза. Вибух стався, коли віруючі виходили з церкви і прямували до своїх автомобілів на парковці. На повітря злетів припаркований поряд з церквою легковий автомобіль з номерними знаками Александрії. Водій автомобіля залишив його за кілька хвилин до вибуху. Серед загиблих і поранених багато співробітників поліції. Всі потерпілі госпіталізовані.

Поліція посилила охорону всіх церков Александрії, додаткові сили стягнуті на центральні площі міста. Раніше міжнародна терористична мережа "Аль-Каїда" виступала з погрозами на адресу єгипетських християн. Так, бандити, що захопили два місяці тому церкву в столиці Іраку Багдаді, вимагали звільнити мусульманок, які нібито утримуються в єгипетських монастирях. Йдеться про двох дружин коптських священнослужителів. Повідомлялося, що вони прийняли іслам і намагалися втекти від чоловіків. Проте за іншими даними, їх насильно навернули в іслам. Після цих погроз єгипетська влада підсилила охорону церков в Каїрі і інших містах.

Єгипетські копти представляють найчисленнішу християнську общину Близького Сходу. За різними даними, вони становлять близько 10% 80-мільйонного населення країни. Християни і мусульмани Єгипту в цілому мирно живуть впродовж століть, але періодично в різних районах країни між представниками двох громад спалахують конфлікти.

РІА "Новости"