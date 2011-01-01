Українська команда стартує на ралі «Дакар»

Українська команда SIXT UKRAINE бере участь у наймасшабнішому ралі планети "Дакар".

Воно пройде з 1 по 16 січня на території двох країн - Аргентини й Чилі.

Лідер української команди Вадим НЕСТЕРЧУК оцінює маршрут як один із найскладніших за всю історію “Дакарів”, що проводились в Південній Америці. За 15 днів учасники, а їх рекордна кількість 430 екіпажів, повинні будуть пройти понад 9 тис. км, з яких 5 тис. - залікові. На відпочинок марафонцям дається лише один день - 8 січня.