Близько 500 осіб поранено в Італії новорічної ночі під час традиційного запуску петард і феєрверків.

Як передає РІА Новости, повідомлення, що надходили минулої ночі до МВС Італії, здебільшого нагадували зведення бойових дій. За інформацією поліції, серед поранених є 68 дітей віком до 12 років, а також ще 59 підлітків, які не досягли повноліття. Тільки через необережне поводження з вогнепальною зброєю на Апеннінах було поранено вісім людей.

Згідно даних, що надходять наразі з різних медичних установ країни, 44 людини одержали серйозні поранення і перебувають у дуже важкому стані.

"Епіцентром" новорічного божевілля, як завжди, стали Неаполь та його околиці, де, за останніми даними, було поранено 69 осіб.

Чималих збитків завдали Італії і новорічні пожежі. Тільки у Неаполі та околицях в новорічну ніч місцеві пожежники були вимушені зробити 140 екстрених виїздів. У Римі в результаті сильної пожежі одна людина загинула, восьмеро осіб травмовано.