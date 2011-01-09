Танкер з хімікатами затонув біля берегів Японії

Невеликий танкер з хімікатами затонув у Японському морі неподалік від префектури Ніїгата.

Як передає РІА «Новости»з посиланням на японську службу безпеки на морі, один член екіпажу загинув, капітан судна вважається зниклим безвісти.

Власник танкера заявив, що судно, яке перевозило 1 тисячу тонн винилацетату, вийшло в четвер з порту Оїта і попрямувало в порт Ніїгата. Сьогодні вранці, коли танкер тонув, швидкість вітру в районі сягала 36 кілометрів на годину. Висота хвилі становила до 4 метрів.

Вінілацетат застосовується для отримання полівінілацетату і різних співполімерів, наприклад, із стиролом, етиленом, вінілхлоридом, які використовуються у виробництві емульсивних фарб і покриттів для підлоги.