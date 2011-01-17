Лужков намагається оселитися в Латвії

Колишній мер Москви Юрій Лужков звернувся з проханням про отримання посвідки на проживання в Латвії. Про це в неділю повідомили в передачі Nekā personīga ("Нічого особистого") на місцевому телеканалі TV3.

За даними латвійських ЗМІ, Лужков подав документи до латвійського посольства в Росії наприкінці грудня. Підставою для отримання посвідки на проживання колишній мер вказав інвестиції в банк Rietumu banka у розмірі 200 тисяч лат (близько 11,5 мільйонів рублів за поточним курсом ЦБ РФ). Крім того, Лужкову належить нерухомість в балтійській країні - він власник складських приміщень у Юрмалі.

Міністр внутрішніх справ Латвії Лінда Мурціеце розповіла, що власті перевіряють походження коштів, інвестованих Лужковим у латвійський банківський сектор. Перевірка здійснюється в співпраці з російською стороною.

"Правоохоронні органи перевіряють і іншу інформацію щодо Лужкова, і думаю, що тих чи інших юридичних причин буде достатньо, щоб знайти підстави і відмовити в посвідці на проживання", - наводить слова міністра Лента.ру.

Колишній московський мер неодноразово припускався недружніх висловів щодо Латвії, нагадує телеканал. Зокрема, в серпні 2010 року він заявив, що російська мова має стати в республіці другою державною.