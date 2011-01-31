Китайська компанія видобуватиме нафту в США

07:59, 31 січня 2011
Світ
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Довелося заплатити 600 млн доларів

Китайська державна нафтова компанія візьме участь у розробці нафтових родовищ на заході США,  повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.

За участь у проекті китайська компанія заплатила близько 600 млн. доларів. Роботи проходитимуть у штатах Колорадо і Вайомінг.

Торік Китайська державна нафтова компанія заплатила більше 1 млрд доларів за участь у розробці родовищ в Техасі.

 

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