Китайська компанія видобуватиме нафту в США
07:59, 31 січня 2011Світ
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Довелося заплатити 600 млн доларів
Китайська державна нафтова компанія візьме участь у розробці нафтових родовищ на заході США, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.
За участь у проекті китайська компанія заплатила близько 600 млн. доларів. Роботи проходитимуть у штатах Колорадо і Вайомінг.
Торік Китайська державна нафтова компанія заплатила більше 1 млрд доларів за участь у розробці родовищ в Техасі.
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