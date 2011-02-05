У Єгипті підірвали газопровід

Вибух, який здійснили сьогодні невідомі на газопроводі на півночі Синайського півострова в Єгипті в районі міста Ель-Аріш поблизу кордону з Ізраїлем, зачепив трубу, якою газ постачається до Йорданії.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал "Аль-Джазіра".

На даний час пожежа в районі вибуху вже локалізована. За відомостями адміністрації Північного Синаю, газова станція, розташована поряд з місцем події, не постраждала.

Вибух не зачепив і житлові квартали, що також розташовані в безпосередній близькості. Постраждалих унаслідок вибуху і пожежі немає.

Влада стверджує, що винуватцями інциденту можна вважати диверсантів.