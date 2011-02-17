У Єгипті 43 міністрам заборонили виїзд з країни

Влада Єгипту заарештувала трьох колишніх міністрів. Затримані колишній міністр внутрішніх справ Хабіб аль-Адлі, екс-міністр туризму Зухейр Гарана і колишній керівник міністерства житлового будівництва Ахмед аль-Маграбі. Їм пред`явлені звинувачення в корупції, повідомляє CNN. Разом з екс-міністрами арештований один з єгипетських магнатів Ахмед Езз, член правлячої партії. Йому пред`явлені ті ж звинувачення.

Генеральна прокуратура країни видала ордер на утримання під вартою колишніх високих чиновників впродовж 15 діб. У цей період буде проведено розслідування.

Крім того, Вища рада збройних сил Єгипту оголосила про заборону на виїзд з країни 43 членам чинного і попереднього складів уряду, зазначає РосБізнесКонсалтинг.