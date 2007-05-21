У Лондоні палає легендарний парусник Cutty Sark (фото)

Історичний британський парусник Cutty Sark, що стоїть на приколі в лондонському порту, повністю охоплений вогнем, повідомило управління пожежної охорони.

Всі жителі прилеглих до доків районів евакуйовані, припинено рух автомобілів, оскільки існує небезпека вибуху газових балонів, що знаходяться на борту чотирищоглового кліпера, побудованого 138 років тому для швидкої доставки вантажів чаю з Індії.

Причину раптової пожежі фахівці поки не встановили, констатуючи лише, що корабель охоплений вогнем "на 100%". Боротьбу за його порятунок ведуть вісім пожежних бригад.

Іронія долі полягає в тому, що на кліпері почалася масштабна програма з його збереження вартістю 25 млн. фунтів.

Cutty Sark був гордістю британського парусного флоту, і його ім`я увічнене в назві популярного сорту віскі.

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