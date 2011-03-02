Буш-старший привітав Горбачова з ювілеєм: 80 років – це зовсім не страшно

Побажання «найщасливішого в житті дня народження» передав «своєму другу Михайлу Горбачову» колишній президент США Джордж Буш-старший.

«Будь ласка, обов`язково передайте йому, що 80 років – це зовсім не страшно, а в його випадку про старість взагалі і мови не може бути», – написав він у вітальній записці, повідомляє ІТАР-ТАРС.

«Сподіваюся невдовзі з ним побачитися», – додав Буш, який сам збирається в червні відзначити 87-ліття. Він став президентом у 1989 році, але з Горбачовим був добре знайомий і раніше, коли був віце-президентом в адміністрації Рональда Рейгана.

Між іншим, три останні свої ювілейні дати - 75, 80 і 85 років - Дж. Буш відзначав... стрибками з парашутом.

У свою чергу, видний американський політолог і дипломат Джек Метлок працював при Рейгані і Буші-старшому послом США в Москві. У своєму вітальному посланні він назвав Горбачова "одним з великих державних діячів світу", чиє життя "змінило світ на благо всього людства".