ВПС Лівії відновили бомбардування міста, яке контролює опозиція

ВПС Лівії, вірні Муамару КАДДАФІ, відновили сьогодні вранці бомбардування лівійського міста-порту Марса-Брега, що перебуває під контролем опозиції.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на інформацію, що прозвучала в ефірі телеканалу «Аль-Арабія».

Напередодні син М.КАДДАФФ Саїф Аль-Іслам підтвердив, що ВПС завдають ударів по місту Марса-Брега. При цьому він заявляв, що мета цих ударів – не вбивати, а лише налякати місцевих жителів. «Завдання було в тому, щоб вселити в них страх», – пояснив він у інтерв`ю британському телеканалу Sky News.

Жителі міста, що перебуває під контролем прихильників опозиції, оголосили, що в результаті авіаударів у четвер загинули мінімум 12 чоловік, повідомляє «Газета.ру».