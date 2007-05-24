Ющенко скасував візит до Чехії
23:22, 24 травня 2007Світ
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Про це повідомила його прес-служба
Робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Чеської Республіки для участі у зустрічі президентів країн Центральної Європи скасовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня В.ЮЩЕНКО планував взяти участь у Саміті глав держав Центральної Європи, який відбуватиметься у м. Брно (Чехія).
Тема Саміту – сучасні проблеми і виклики, перед якими стоїть Центральна Європа.
Планувалося, що під час Саміту Президент України проведе зустрічі із президентами Італії, Болгарії та Сербії.
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