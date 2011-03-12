Противники атомної енергетики перекрили центр Берліна

Акція протесту проти використання атомної енергії проходить у центрі Берліна, передає кореспондент РІА “Новости”.

Близько 500 осіб вийшли на центральну берлінську вулицю Унтер-ден-лінден і перекрили рух транспорту. Вони тримають гасла із закликами відмовитися від використання атомної енергії. "Є альтернатива!", - написано на одному з них.

Поліція відтискує учасників акції на сусідні вулиці.

Акції протесту проводяться після великої аварії на АЕС "Фукусима-1" в Японії, спричиненої землетрусом і цунамі. Вона може стати найбільшою аварією на атомній станції за останні 25 років, з моменту чорнобильської катастрофи.

Сьогодні тисячі німецьких супротивників атомної енергії вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 45 кілометрів між АЕС "Некарвестхайм" і будинком уряду землі Баден-Вюртемберг у Штутгарті. Виступаючи проти атомної політики уряду, демонстранти вимахували жовтими прапорами із слоганом "Ядерна енергетика - ні, дякую!".

АЕС "Некарвестхайм" експлуатує старі і найбільш небезпечні німецькі реактори, які були б зупинені в першу чергу в разі збереження попереднього урядового плану виходу Німеччини з ядерної енергетики, наголошує Грінпіс. Але тепер станція може працювати до 2020 року. Згідно з опитуванням громадської думки, проведеним у квітні 2010 року соціологами TNS Emnid на замовлення Грінпіс, 67% німців проти подовження термінів роботи АЕС.